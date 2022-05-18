Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Зеленський вніс до ВР законопроєкт № 7389 “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні””, а також законопроєкт № 7390 “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації””.

«Продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб», – йдеться у проєкті №7389.

Водночас згідно з проєктом закону №7390, глава держави пропонує продовжити строк проведення загальної мобілізації із 25 травня на 90 діб.

Нагадаємо, раніше воєнний стан продовжували на 30 днів щомісяця. Після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України ВР запровадила воєнний стан в Україні 24 лютого 2022 року. У квітні його було подовжено до 25 травня.

Також наразі триває загальна мобілізація, яку було оголошено на 90 днів. Вона мала закінчитися 24 травня.