Законопроєкт №0157 18 червня зареєстровано у Верховній Раді України.

Суб’єктом права законодавчої ініціативи вказаний український президент Володимир Зеленський.

Йдеться про Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству проти жінок та домашньому насильству. Також документ відомий як Стамбульська конвенція.

Міжнародну угоду Євроради проти насильства щодо жінок та домашнього насильства було відкрито для підписання у турецькому Стамбулі 11 травня 2011 року. Сьогодні її підписантами виступають 46 країн та Європейський союз, ратифікована вона 35 країнами.

Конвенція передбачає захист жінок від всіх форм насильства, недопущення, кримінальне переслідування та ліквідація насильства проти жінок та домашнього насильства, зокрема проти чоловіків та дітей.