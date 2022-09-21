Зеленський запропонував універсальну «формулу миру» як реформу для ООН

Президент України Володимир Зеленський виступив на дебатах високого рівня 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Він запропонував "універсальну формулу миру", що може "спрацювати не лише для нас, а й для всіх, хто опиниться у схожих обставинах".

Виступ відбувся в режимі відеозвернення під час вечірнього засідання.

Глава держави звернув увагу на розбіжності у заявах Кремля.

“Ви напевно усі чули твердження з Москви щодо переговорів. Нібито вони до них готові. Але, вони наголошують на переговорах і в ту ж мить оголошують мобілізацію. Кажуть про готовність до переговорів, водночас оголошують псевдореферендуми на тимчасово окупованій території України. То що тоді правда?”, – запитав Зеленський.

До початку повномасштабної війни українська сторона провела “88 раундів переговорів” із РФ, аби уникнути вторгнення, проте РФ “не тільки не припинила злочину агресії, яку розпочала ще у 2014 році, а перевела його у повномасштабну атаку”.

Президент пояснив, що жорсткою правдою є мобілізація та фейкові референдуми на окупованих територіях нашої країни. Усі дії РФ свідчать про те, що країна-агресорка не хоче миру, зовсім навпаки, вона бажає війни.

“Це правда, проте Росія не зможе зупинити хід історії. Людство й міжнародне право сильніші за одну державу-терористку. Росії доведеться закінчувати цю війну, котру вона розпочала”, – зазначив у своєму виступі очільник української держави.

Він наголосив, що Україна справді бажає миру, як і Європа та увесь світ.

Зеленський нагадав, що проти нашої країни скоєно злочин і українці вимагають справедливого покарання. Тому запропонував розроблену Україною формулу миру, котра може стати універсальною, аби об’єднати Північ і Південь світу, а її “імплементація стане реформою ООН”.

Так, це: покарання за агресію, захист життя, відновлення територій, гарантії безпеки та рішучість захищатись.

Пропозиція може спонукати світову спільноту до розширення представництва тих, хто залишився непочутим. Зеленський закликав переглянути чинну систему, аби позбавити РФ права вето.

“Це дисбаланс, коли уся Африка, уся Латинська Америка, більша частина Азії, уся Центральна та Східна Європа підкорюються праву вето, якого самі ніколи не мали”, – заявив він.

20-26 вересня у Нью-Йорку триває тиждень високого рівня в межах 77-ї сесії Генасамблеї ООН. У цей час там відбуваються виступи лідерів держав, глав урядів та керівників зовнішньополітичних відомств. Українську делегацію очолює глава МЗС Дмитро Кулеба.