Про це інформує видання The New York Times.
У своєму Twitter-акаунті Зеленський запропонував людям проголосувати, який Ілон Маск подобається їм більше: той, який підтримує Україну чи той, який підтримує Росію.
Сьогодні, виступаючи на саміті DealBook, Зеленський наголосив, що мільярдеру Маску було б добре розібратися в ситуації, перш ніж робити заяви з цього приводу.
Він також додав, що не думає, що існує безпосередня загроза того, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю, оскільки війна вступає в нову фазу зимових бойових дій.
“Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі”, — сказав пан Зеленський. “Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто почав і коли ми можемо її закінчити”.
- Політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що американський підприємець та винахідник Ілон Маск спілкувався з президентом РФ Путіним безпосередньо перед тим, як опублікувати у Twitter пропозицію щодо припинення війни в Україні, яка передбачала б передачу частини території РФ.