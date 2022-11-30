На початку жовтня американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск вирішив поділитись своїм баченням “миру” в Україні , згідно з яким він допускає проведення референдумів під наглядом ООН, а передачу Криму назвав “помилкою Хрущова”. Частина підписників мільярдера не погодилась з формулюванням підприємця та розкритикували його за незнання історії.Одним із тих, хто відповів на скандальний допис Ілона Маска став президент України Володимир Зеленський.

У своєму Twitter-акаунті Зеленський запропонував людям проголосувати, який Ілон Маск подобається їм більше: той, який підтримує Україну чи той, який підтримує Росію.

Сьогодні, виступаючи на саміті DealBook, Зеленський наголосив, що мільярдеру Маску було б добре розібратися в ситуації, перш ніж робити заяви з цього приводу.

Він також додав, що не думає, що існує безпосередня загроза того, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю, оскільки війна вступає в нову фазу зимових бойових дій.

“Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі”, — сказав пан Зеленський. “Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто почав і коли ми можемо її закінчити”.