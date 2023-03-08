Президент України Володимир Зеленський запросив спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відвідати Україну, щоб на власні очі побачити ситуацію в країні. Запрошення стало відповіддю на сумніви Республіканської партії в питанні надання Україні допомоги в подальшому.

Про це інформує CNN.

“Маккарті має приїхати сюди, щоб побачити, як ми працюємо і що тут відбувається; які люди захищають нашу країну і хто воює зараз. І вже після цього робити свої припущення”, — сказав Зеленський.

Як повідомляється, Маккарті відповів, що він не планує відвідувати Україну. До тогож він стверджував, що президент Джо Байден діяв “досить повільно” у наданні допомоги країні. Республіканець додав, що підтримує Україну, але його “бентежить бланковий чек”. “Я думаю, що спікер Маккарті ніколи не відвідував ні Києва, ні України, тому візит допоміг би йому обрати позицію”, – зауважив Зеленський.

Зазначено, що як оратор Маккарті повинен врегульовувати протилежні погляди всередині своєї партії щодо надсилання додаткової допомоги. У Конгресі існує широка підтримка України двома партіями, але деякі республіканці в Палаті представників закликають припинити подальшу військову та фінансову допомогу країні.

Наголошено, що в міру розгортання конфлікту в Україні Зеленський намагався посилити підтримку своєї країни, продовжуючи наголошувати на необхідності допомоги. Президент України зазначив, що будь-який депутат може на власні очі побачити “нашу реальність, відвідавши країну”.

“Коли демократи та республіканці приїжджають до нас, вони бачать основу поставок – кожен снаряд, кожну кулю, кожен долар”, – пояснив Зеленський.

Крім того, відповідаючи на запитання, чи стурбований він тим, що відмова деяких республіканців може загрожувати надходженню допомоги в країну, Зеленський високо оцінив той факт, що Україну на Капітолійському пагорбі підтримують обидві партії.

“Нещодавно у мене була зустріч з представниками Республіканської партії, і я вдячний конгресменам, які відвідали Україну. Вони сказали мені, що дуже хочуть підтримати Україну, як і демократи”, – сказав він, додавши, що “нас не хвилює сторона підтримки, доки вона потужна і постійна”.