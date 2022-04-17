Про це Зеленський повідомив телеканалу CNN.

На думку голови держави, коли лідер Франції побачить звірства, то змінить позицію щодо геноциду української нації. Володимир Зеленський запросив Емманюеля Макрона минулого тижня під час телефонної розмови.

“Я запросив його (ред. Макрона) приїхати, коли у нього буде можливість. Він приїде і побачить, і я впевнений, що він зрозуміє”, – сказав Зеленський.

Президент України вважає, що французький колега намагається робити кроки для того, аби Росія вела діалог. Проте Зеленський передав Макрону, що зараз йде не просто війна з бойовими діями, а цілеспрямоване полювання на мирне населення для геноциду.

Президента Франції запросили після того, як він відмовився назвати російсько-українську війну геноцидом. Натомість Емманюель Макрон назвав народи “братніми”. На його думку, визнання геноциду в Україну може спровокувати “вербальну ескалацію”. Тоді МЗС України та РНБО висловили розчарування через російський наратив щодо “братніх народів”.