Про це він заявив під час підсумкового виступу на саміті “Кримської платформи” в Києві.

За словами Зеленського, в декларації саміту “завжди буде рядок” для підпису представника РФ.

“Російська Федерація, яка не брала участі в нашому саміті, але так активно обговорювала та коментувала, одним словом була настільки активною, що склалося враження, ніби вона – повноцінний учасник “Кримської платформи”. Якщо цей майданчик її настільки цікавить, ми запрошуємо Росію приєднатися до “Кримської платформи” для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної, трагічної помилки. Я обіцяю, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, завжди буде рядок для підпису представника РФ. Думаю, що, швидше за все, цей підпис буде останнім на останньому саміті “Кримської платформи” в Ялті”, – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що сьогоднішній саміт став свідченням того, що про окупований півострів та кримчан пам’ятають.

“Це важливо для всіх кримчан, які з кожним роком все більше розуміють, що їх обманули, використали, і що вони потрібні Росії як склад для зберігання зброї. Вони точно побачать цей саміт і знатимуть, що про них, кримчан не забули і не забудуть”, – заявив глава держави.

Зеленський уточнив, що спільна декларація за підсумками саміту схвалена всіма учасниками (а це представники 46 держав та міжнародних організацій).

За словами глави держави, декларація “чітко фіксує”:

• невизнання незаконної анексії Криму Росією;

• зобов’язання розглянути запровадження додаткових політичних, дипломатичних обмежувальних санкцій щодо Росії у разі подальшої агресії;

• об’єднання зусиль всіх країн-учасниць “Кримської платформи” задля зміцнення безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні.

Зеленський уточнив, що тепер у кожній країні-учасниці буде визначено “відповідального високопосадовця” для подальшої співпраці з новоствореним Офісом “Кримської платформи”. Глава держави наголосив, що “декларація відкрита до приєднання інших держав та міжнародних організацій”.

Зеленський додав, що Росія, “відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим та забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій”.