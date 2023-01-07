Про це йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України, а також в додатку до рішення РНБО.

Сьогодні, 7 січня своїм указом Зеленський ввів у дії рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 січня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

Особи, які потрапили під санкції (частковий перелік): співачка й акторка Ірина Аллегрова, співак Роман Архипов, співак Дмитро Білан, рок-музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, музикант Валерій Дідюля, співачка Лариса Доліна, співак Валерій Кіпєлов, співак Пилип Кіркоров, оперна співачка Анна Нетребко, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П’єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співачка Любов Успенська, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович та інші.

Водночас до списку потрапили троє громадян України: телеведуча Жанна Бадоєва, громадянка Росії, України та Ізраїлю співачка Лоліта Мілявська, громадянин України футболіст Анатолій Тимощук.