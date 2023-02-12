Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти майже 200 росіян. Він увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України терміном на 50 років.

Текст відповідного указу №75/2023 оприлюднений Офісом президента.

РНБО опублікувала рішення від 12 лютого 2023 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” проти низки російських посадовців.

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2023 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, — йдеться у повідомленні.

Санкції ввели на підставі внесених СБУ пропозицій. Вони передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України. Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних, фінансових зобов’язань та інші обмеження.

Серед підсанкційних осіб є керівник апарату колегії Військово-промислової комісії Російської Федерації Ігор Боровков, помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков, генеральний директор ВАТ “Концерн Росенергоатом”, заступник директора ВАТ “Атоменергопром” Сергій Обозов тощо.

Зокрема у переліку серед 199 росіян є один українець – Юрій Чернічук. Чоловік 1971 року народження, заступник головного інженера Запорізької АЕС, перейшов на бік росіян.

Указ набирає чинності з дня опублікування. За контролем виконання має простежити секретар РНБО Олексій Данілов.