Указ Президента України № 53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" передбачає запровадження Дня єдності, підвищення зарплат військовослужбовцям та створення інформаційної платформи для щоденного інформування українців про безпекову ситуацію у країні.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Як зазначається у повідомленні, мета указу – консолідація українців, зміцнення стійкості народу в умовах зростання гібридної загрози, інформаційно-пропагандистського та морально-психологічного тиску.

Указ Президента України № 53/2022 підписаний 14 лютого і передбачає наступні три пункти:

Оголошення 16 лютого 2022 року Днем єднання.

Цього дня на всіх будинках та спорудах України повинен бути піднятий Державний Прапор, а о 10:00 повинен пролунати Державний Гімн України.

Також у закордонних дипвідомствах України у державах перебування проведуть іміджеві заходи, спрямовані на підтримку та єднання України

Кабінет Міністрів України в одноденний термін повинен затвердити план відповідних заходів. Серед них:

підвищення з 1 березня 2022 року зарплат військовослужбовцям ЗСУ на 30% та підвищення зарплат на 20% військовослужбовцям ДПСУ та Нацгвардії України

створення єдиної інформаційної платформи “UАразом” на основі діючих інформаційних ресурсів, задля щоденного інформування українців про реальну безпекову ситуацію у країні; про заходи, які використовують задля зміцнення обороноздатності держави; про діяльність роботи держорганів з питань забезпечення безпеки громадян

прискорення створення системи територіальної оборони та належного ресурсного забезпечення заходів з підготовки українців до національного спротиву

Державні органи повинні забезпечити своє належне функціонування, а співробітники держорганів повинні приходити на роботу та виконувати свої обов’язки відповідно до складеної ними присяги. У разі виявлення порушень до відповідних осіб будуть застосовані санкції.