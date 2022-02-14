Про це йдеться на сайті Президента України.
Як зазначається у повідомленні, мета указу – консолідація українців, зміцнення стійкості народу в умовах зростання гібридної загрози, інформаційно-пропагандистського та морально-психологічного тиску.
Указ Президента України № 53/2022 підписаний 14 лютого і передбачає наступні три пункти:
Оголошення 16 лютого 2022 року Днем єднання.
Цього дня на всіх будинках та спорудах України повинен бути піднятий Державний Прапор, а о 10:00 повинен пролунати Державний Гімн України.
Також у закордонних дипвідомствах України у державах перебування проведуть іміджеві заходи, спрямовані на підтримку та єднання України
Кабінет Міністрів України в одноденний термін повинен затвердити план відповідних заходів. Серед них:
- підвищення з 1 березня 2022 року зарплат військовослужбовцям ЗСУ на 30% та підвищення зарплат на 20% військовослужбовцям ДПСУ та Нацгвардії України
- створення єдиної інформаційної платформи “UАразом” на основі діючих інформаційних ресурсів, задля щоденного інформування українців про реальну безпекову ситуацію у країні; про заходи, які використовують задля зміцнення обороноздатності держави; про діяльність роботи держорганів з питань забезпечення безпеки громадян
- прискорення створення системи територіальної оборони та належного ресурсного забезпечення заходів з підготовки українців до національного спротиву
Державні органи повинні забезпечити своє належне функціонування, а співробітники держорганів повинні приходити на роботу та виконувати свої обов’язки відповідно до складеної ними присяги. У разі виявлення порушень до відповідних осіб будуть застосовані санкції.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі інформації про те, що 16 лютого розпочнеться вторгнення РФ до України. Глава держави закликав громадян не панікувати та розповів, що потрібно робити українцям у часи загрози.