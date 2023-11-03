“Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні “за” та “проти”, — сказав очільник МЗС.
Міністр додав, що проведення президентських виборів під час війни з Росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами.
російсько-українська війна
“Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні “за” та “проти”, — сказав очільник МЗС.
Міністр додав, що проведення президентських виборів під час війни з Росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами.