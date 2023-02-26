26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав три укази для реалізації санкцій РНБО проти росіян, котрі "причетні або допомагають Росії вести війну і знищувати життя та людей".

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Так, санкції стосуються трьох категорій громадян РФ, котрі зокрема:

причетні до викрадення українських дітей;

є представниками сфери спорту РФ, які намагаються поставити спорт на службу агресії;

причетні до структури російських найманців для війни проти України.

Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей. Підписав три укази для реалізації рішень РНБО. Проти тих росіян, які причетні до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей. Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться. Слава Україні!”, – зазначив Зеленський.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на відео порізав членський квиток Європейського інституту омбудсмана (ЄІО) та заявив про вихід з об’єднання. Він пояснив свої дії незаконним вивозом двох українських дітей членом організації з Австрії до Росії.

Зауважимо, 12 лютого Володимир Зеленський запровадив санкції проти майже 200 росіян. Він увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України терміном на 50 років.