Відповідний указ №694/2022 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2022 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” з’явився на сайті президента України.

Санкції передбачають блокування активів, а саме тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що 1 жовтня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти понад 3600 фізичних та юридичних осіб, серед яких діти й родичі Володимира Путіна та його близького оточення.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що за підсумками засідання РНБО, санкції буде запроваджено “до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України й спільноти демократичних народів”.

До переліку, який ухвалила РНБО, увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують: діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення; представники регіональних еліт та влади РФ; олігархи та їхнє близьке оточення; артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України; колаборанти, які перейшли на сторону ворога; високопосадовці державних корпорацій; представники вищого керівного складу збройних сил РФ; представники так званих урядів “ЛНР/ДНР”, окупаційної “влади” АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.