Зеленський затвердив угоду про «транспортний безвіз» з ЄС

Президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Відповідний наказ опублікували на сайті Офісу президента України.

Відтак ця угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у всі держави ЄС, що дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

“Метою цієї угоди є тимчасове полегшення автомобільних вантажних перевезень між ЄС та Україною, а також транзитом через їх території, шляхом надання додаткових прав на транзит та перевезення вантажів між сторонами операторам, зареєстрованим в одній зі сторін, у зв’язку з наслідками загарбницької війни Росії проти України та значними збоями у роботі всіх видів транспорту в країні”, – йдеться у тексті угоди.

Крім того, зазначається, що ця угода містить у собі заходи щодо спрощення визнання водійських документів.

Термін угоди складає 1 рік з можливістю продовження, проте вона тимчасово набирає чинності з дня підписання. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

Нагадаємо, що 29 червня у французькому Ліоні Україна та Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом.