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Зеленський затвердив угоду про «транспортний безвіз» з ЄС

Президент Володимир Зеленський затвердив угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

П’ятниця, 16 вересня 2022, 16:22
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Відповідний наказ опублікували на сайті Офісу президента України.

Відтак ця угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у всі держави ЄС, що дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

“Метою цієї угоди є тимчасове полегшення автомобільних вантажних перевезень між ЄС та Україною, а також транзитом через їх території, шляхом надання додаткових прав на транзит та перевезення вантажів між сторонами операторам, зареєстрованим  в одній зі сторін, у зв’язку з наслідками загарбницької війни Росії проти України та значними збоями у роботі всіх видів транспорту в країні”, – йдеться у тексті угоди.

Крім того, зазначається, що ця угода містить у собі заходи щодо спрощення визнання водійських документів.

Термін угоди складає 1 рік з можливістю продовження, проте вона тимчасово набирає чинності з дня підписання. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

Нагадаємо, що 29 червня у французькому Ліоні Україна та Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Теги: безвіз, вантажні перевезення, допомога Україні, Європейський Союз, міжнародні відносини, міжнародні перевезення, підтримка України, російсько-українська війна - наслідки

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