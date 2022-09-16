Зеленський затвердив угоду про «транспортний безвіз» з ЄС

Відповідний наказ опублікували на сайті Офісу президента України.
Відтак ця угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у всі держави ЄС, що дозволить уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.
“Метою цієї угоди є тимчасове полегшення автомобільних вантажних перевезень між ЄС та Україною, а також транзитом через їх території, шляхом надання додаткових прав на транзит та перевезення вантажів між сторонами операторам, зареєстрованим в одній зі сторін, у зв’язку з наслідками загарбницької війни Росії проти України та значними збоями у роботі всіх видів транспорту в країні”, – йдеться у тексті угоди.
Крім того, зазначається, що ця угода містить у собі заходи щодо спрощення визнання водійських документів.
Термін угоди складає 1 рік з можливістю продовження, проте вона тимчасово набирає чинності з дня підписання. На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.
Нагадаємо, що 29 червня у французькому Ліоні Україна та Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом.
- Рада ЄС ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо українських товарів.
- Європейський парламент ухвалив рішення щодо скасування на один рік мита на весь український експорт. Це зроблено для того, щоб економіка України залишалася стійкою та конкурентоспроможною.
- Українські перевізники вже з 1 вересня можуть їздити до Молдови за новими спрощеними правилами.