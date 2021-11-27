Про це він повідомив у своєму профілі в Facebook.

Він розповів, що Президент під час пресмарафону збрехав щодо того, що журналіста Юрія Бутусова до нього привів саме Богдан.

“Ви збрехали, що я приводив до Вас Юрія Бутусова. Але його привів до Вас покійний Сергій Нижній (засновник компанії Hillmont Partners, яка надавала послуги “95 кварталу” – ред.)”, – написав він.

Також він пригадав Зеленському щодо ролі ексгенпрокурора Руслана Рябошапки.

“Ви збрехали що Рябошапка Руслан був адвокатом Коломойського. Адже він взагалі ніколи не був адвокатом, в цьому випадку адвокатом був я”, – наголосив Богдан.

Наостанок Богдан зауважив на брехню Президента щодо ексочільника ГУР МО Василя Бурби.

“Ви збрехали що генерал Бурба відповідав за транспорт Майдану. Повірте я перевірив – він не відповідав ні за транспорт Майдану, ні за транспорт проти Майдану”, – повідомив він.

Андрій Богдан наголосив Зеленському, що його посада не дає права брехати.