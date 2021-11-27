Про це він повідомив у своєму профілі в Facebook.
Він розповів, що Президент під час пресмарафону збрехав щодо того, що журналіста Юрія Бутусова до нього привів саме Богдан.
“Ви збрехали, що я приводив до Вас Юрія Бутусова. Але його привів до Вас покійний Сергій Нижній (засновник компанії Hillmont Partners, яка надавала послуги “95 кварталу” – ред.)”, – написав він.
Також він пригадав Зеленському щодо ролі ексгенпрокурора Руслана Рябошапки.
“Ви збрехали що Рябошапка Руслан був адвокатом Коломойського. Адже він взагалі ніколи не був адвокатом, в цьому випадку адвокатом був я”, – наголосив Богдан.
Наостанок Богдан зауважив на брехню Президента щодо ексочільника ГУР МО Василя Бурби.
“Ви збрехали що генерал Бурба відповідав за транспорт Майдану. Повірте я перевірив – він не відповідав ні за транспорт Майдану, ні за транспорт проти Майдану”, – повідомив він.
Андрій Богдан наголосив Зеленському, що його посада не дає права брехати.
“Таке високе звання не дозволяє Вам, вельмиповажний Володимире Олександровичу, брехати. Тому що те, що Вам можна було у 95 кварталі, не личить Верховному Головнокомандувачу та Президенту, якого обрав народ України”, – сказав він.
- Раніше сповіщалося, що під час пресмарафону 26 листопада Президент Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.
- Під час пресмарафону Зеленський також назвав Бурбу “аферистом”. Та звинуватив того у тому, що він через спецоперацію з “вагнерівцями” хотів втягнути Україну у скандал з Туреччиною.
- Ще він сказав, що на нього здійснюють медіаатаку через закон про олігархів.
- Додатково Президент Зеленський у прямому етері посварився з журналістом Юрієм Бутусовим.