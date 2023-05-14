Зеленський здійснить візит до Франції: деталі

14 травня більшість французьких ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський прибуде до країни ввечері – наразі ця інформація підтверджена.

Про це інформує SkyNews.

Глава Франції Емманюель Макрон планує сьогодні повечеряти з главою української держави у Парижі, підтвердили у пресслужбі французького президента.

Під час трапези Макрон “підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у відновленні законних прав України та захисті її фундаментальних інтересів”, мовиться у заяві.

Сьогоднішня дискусія буде зосереджена на підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на термінові військові та гуманітарні потреби України. Обидва президенти також обговорять довгострокові перспективи повернення миру в Європі, зокрема на основі мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який підтримує Франція”, – зазначили у відомстві.

Минулого разу обидва лідери зустрічалися в лютому, проте здійснювали телефонні переговори кілька разів з початку повномасштабного російського вторгнення.

Ця поїздка стане третьою європейською країною, яку Зеленський відвідає цими вихідними після Італії та Німеччини, оскільки він продовжує свою місію з посилення військової підтримки України.

14 травня Володимир Зеленський приїхав у палац Бельвю з візитом до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Зустріч відбулася в умовах посилених заходів безпеки.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина надає “повну підтримку” вступу України до Європейського Союзу.

Зауважимо, 14 травня у німецькому місті Ахен президенту Володимиру Зеленському вручили Міжнародну премію імені Карла Великого. Глава держави отримав нагороду від імені усього народу України.