Зеленський здійснить візит до Франції: деталі

Про це інформує SkyNews.
Глава Франції Емманюель Макрон планує сьогодні повечеряти з главою української держави у Парижі, підтвердили у пресслужбі французького президента.
Під час трапези Макрон “підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у відновленні законних прав України та захисті її фундаментальних інтересів”, мовиться у заяві.
Сьогоднішня дискусія буде зосереджена на підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на термінові військові та гуманітарні потреби України. Обидва президенти також обговорять довгострокові перспективи повернення миру в Європі, зокрема на основі мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який підтримує Франція”, – зазначили у відомстві.
Минулого разу обидва лідери зустрічалися в лютому, проте здійснювали телефонні переговори кілька разів з початку повномасштабного російського вторгнення.
Ця поїздка стане третьою європейською країною, яку Зеленський відвідає цими вихідними після Італії та Німеччини, оскільки він продовжує свою місію з посилення військової підтримки України.
14 травня Володимир Зеленський приїхав у палац Бельвю з візитом до президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Зустріч відбулася в умовах посилених заходів безпеки.
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина надає “повну підтримку” вступу України до Європейського Союзу.
Зауважимо, 14 травня у німецькому місті Ахен президенту Володимиру Зеленському вручили Міжнародну премію імені Карла Великого. Глава держави отримав нагороду від імені усього народу України.
- В Угорщині підтримали так званий “мирний план” Китаю. 15 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має провести переговори щодо “мирного плану”.
- Міністри з європейських питань країн Веймарського трикутника (Польща, Німеччина, Франція) відвідають країни, які прагнуть стати членами ЄС, зокрема країни Західних Балкан й Україну.
- У липні цього року президент України Володимир Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі.