Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни відповісти на "енергетичну атаку" з боку РФ після того, як вона на невизначений термін призупинила надходження природного газу на континент через життєво важливий трубопровід.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Цей крок став останньою ескалацією економічної війни, яка досягне піку цієї зими, оскільки низькі температури підвищать попит на енергію. На полі бою російські та українські війська також окопуються на зиму, намагаючись завоювати територію та захистити позиції до того, як погана погода ускладнить маневрування та операції для військових.

Підконтрольна Кремлю енергетична компанія ПАТ “Газпром” заявила 2 вересня, що призупиняє постачання природного газу до Німеччини через газопровід “Північний потік” до подальшого повідомлення, посилюючи тиск на європейські уряди, котрі намагаються уникнути дефіциту енергії.

“Цієї зими РФ готується до рішучої енергетичної атаки на всіх європейців”, — зазначив Зеленський у своєму нічному зверненні, закликаючи європейські уряди відповісти посиленням санкцій і позбавити Москву доходів від нафти і газу. РФ “намагається вдарити бідністю та політичним хаосом туди, де вона ще не може атакувати ракетами”.

Москва скоротила постачання газу до Європи з червня, звинувачуючи санкції Заходу, запроваджені у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, у перешкоджанні технічному обслуговуванню газопроводу.

Уряди європейських країн зауважили, що Москва навмисно підвищує ціни на енергоносії, щоб збільшити політичну ціну їхньої військової участі з Києвом і послабити підтримку України. Європейські уряди та промисловість змогли зберегти більше природного газу, ніж очікували деякі аналітики, протягом літа, захистивши континент від загрози неминучої великомасштабної нестачі, але побоювання щодо зими залишаються великими.

На вихідних з’явилися нові ознаки потенційних ризиків, які може становити дефіцит енергії.

Так, приблизно 70 000 осіб вийшли на вулиці Праги в суботу на знак протесту проти чеського уряду, закликаючи правлячу коаліцію зробити більше для стримування цін на енергоносії та висловлюючи опозицію Європейському Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

Демонстрація, організована декількома ультраправими та маргінальними політичними групами, закликала центральноєвропейську країну бути військово нейтральною та забезпечити прямі контракти з постачальниками газу, зокрема й з РФ.

“Газпром” заявив у п’ятницю, що виявив технічну несправність під час обслуговування газопроводу “Північний потік”, який з’єднує РФ з Німеччиною. Трубопровід, який мав відновити роботу в суботу після трьох днів технічного обслуговування, залишатиметься закритим, доки проблема не буде вирішена, повідомила компанія, не вказуючи жодних часових меж. До ремонту трубопровід працював на 20% своєї потужності.

Оголошення зробили через кілька годин після того, як країни G7 погодилися обмежити ціну на російську нафту. Це змусило б покупців, які бажають застрахувати своє відправлення через страховиків, розташованих у країнах G-7 або ЄС, дотримуватися цінового ліміту на свої покупки.

Обмеження, рівень якого встановлять на майбутній зустрічі, виникло з ініціативи США та обговорювалося місяцями. Москва заявила, що країни, які введуть обмеження, не отримають російської нафти, продажі котрої становлять набагато більшу частку її державних доходів, ніж продажі природного газу.

Підвищення цін на газ спонукало європейські уряди зменшити свою залежність від російських енергоносіїв напередодні зимових місяців, потенційно підриваючи важелі впливу Москви в довгостроковій перспективі. Однак у короткостроковій перспективі це може змусити їх раціонально використовувати енергію — крок, який завдасть шкоди промисловим компаніям і схилить і без того крихку економіку континенту до рецесії.

Довідка. Надзвичайний план Євросоюзу щодо скорочення споживання природного газу набув чинності у вівторок, 9 серпня. Він передбачає, що всі країни ЄС добровільно скоротять споживання газу на 15% з початку серпня до березня наступного року, проти середнього споживання за минулі п’ять років у цей період.

“Північний потік” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.

У червні “Газпром” різко скоротив прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У російській компанії це пояснили невчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу було зупинено через планову профілактику. Крім того, через бюрократичну тяганину в Німеччині “Газпром” не отримав відремонтовану турбіну до завершення профілактичного ремонту трубопроводу. У Німеччині, яка отримує основний обсяг споживаного російського газу “Північним потоком”, вважають причиною для скорочення політичні мотиви.