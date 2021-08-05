Президент України Володимир Зеленський запропонував жителям тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, які вважають себе росіянами, "шукати собі місце у Росії".

Таку заяву глава держави зробив в інтерв’ю державному російськомовному телеканалу “Дом”.

При цьому Зеленський наголосив, що йдеться не про те, що “хтось когось кудись виганяє”.

“Та частина людей, які зараз проживають на території окупованих Донбасу і Криму, повинна точно зрозуміти. Це не про те, що хтось когось кудись виганяє. Я просто хочу, щоб мене зрозуміли. Ще раз: Батьківщина – чи ти гість? Я вважаю, що якщо ти сьогодні живеш на тимчасово окупованій території Донбасу й ти вважаєш, що “наше діло праве”, “нам до Росії”, “ми росіяни” – велика помилка залишатися жити на Донбасі”, – пояснив свою позицію глава держави.

Він зазначив, що Донбас “просто ніколи не буде російською територією”, скільки б часу він не знаходився під окупацією РФ.

“Це як стіна, яка була у Німеччині. У будь-якому разі люди, історія скористаються моментом – і стіна впаде”, – заявив президент.

Відтак, вважає Зеленський, жителям окупованих територій слід вже зараз визначитися, де вони хочуть жити в майбутньому.

“Тому я вважаю, що для майбутнього своїх дітей і онуків: ти любиш Росію і вважаєш, що ти все життя перебував на території України, але “відчував, що це Росія” – якщо ти так відчуваєш, я вважаю, що така людина має зрозуміти, що в ім’я своїх дітей та онуків уже потрібно їхати та шукати собі місце у Росії. Це правильно”, – наголосив Зеленський.

“Тому що без України на цій території цивілізації не буде. Україна зростатиме, все будуватиме. А Донбас в окупованому, у відрізаному вигляді нікуди не зростатиме. Тому щастя для цих людей тут не буде”, – додав він.

Зеленський також закликав тих жителів окупованого Донбасу, які хочуть жити в Україні, чекати на визволення.

“Але якщо ти відчуваєш, що ти українець, і Донбас – український. Якщо ти поважаєш цей прапор, поважаєш українську мову, навіть якщо тебе не вчили в школі – сам читай книжки, і все нормально, все прийде. Розмовляй, як хочеш. Але якщо ти відчуваєш, що ти українець, – будь там, будь. Тримайся. Ця земля буде деокупована в будь-якому разі. Це історія”, – підсумував Зеленський.

Варто зазначити, що в інтерв’ю телеканалу “Дом” глава держави відповідав на запитання журналіста російською мовою. Раніше #Букви пояснювали, чому це є прямим порушенням норм Конституції України.

Повна версія інтерв’ю вийде на телеканалі уже сьогодні ввечері.