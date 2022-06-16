Президент України Володимир Зеленський збирав засідання ставки головнокомандувача, що є надзвичайним органом найвищого військового керівництва України, з метою оцінки можливої загрози нового нападу військ РФ з території РБ.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

15 червня відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача. Там обговорили ситуацію щодо можливого повторного нападу росіян з території РБ та оцінили загрозу.

За словами Данілова, на засіданні давали оцінку всі наші органи – що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо РБ, скільки там військових РФ та які у них плани.

У результаті є доручення – відбуватиметься перевірка у чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо відбуватимуться повторні виклики для України. Водночас не зазначив, про які саме області йдеться.

Секретар РНБО пояснив, що більша частина роботи ведеться не публічно, але влада розуміє, що відбувається на території РФ та РБ.