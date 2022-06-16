Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
15 червня відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача. Там обговорили ситуацію щодо можливого повторного нападу росіян з території РБ та оцінили загрозу.
За словами Данілова, на засіданні давали оцінку всі наші органи – що там відбувається, в якому стані знаходиться сьогодні військо РБ, скільки там військових РФ та які у них плани.
У результаті є доручення – відбуватиметься перевірка у чотирьох областях стану підготовки у разі, якщо відбуватимуться повторні виклики для України. Водночас не зазначив, про які саме області йдеться.
Секретар РНБО пояснив, що більша частина роботи ведеться не публічно, але влада розуміє, що відбувається на території РФ та РБ.
- Нагадаємо, триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області РБ. У період з 14 по 16 червня проведено командно-штабне навчання з військовими частинами тилового забезпечення збройних сил РБ.
- Стало відомо, що РФ залучила до бойових дій в Україні близько 330 тисяч осіб. На Слобожанському напрямку ворог перегруповує війська.
- Український дипломат та юрист, Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга переконаний, що візит прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, президента Румунії Клауса Йоганніса, президента Франції Емманюеля Макрона та федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца увійде в історію як акт безпрецедентної європейської єдності та підтримки. Він процитував президента України Володимира Зеленського, який переконаний, що Росія хоче зламати не лише Україну, але й Європу, і лише єднання допоможе зупинити агресора.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Крим є стратегічною метою для України. Його буде звільнено від окупантів. Для цього, а також для звільнення решти окупованих територій, ЗСУ використовуватимуть зброю партнерів.