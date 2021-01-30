Про це він заявив в інтерв’ю програмі Axios на американському телеканалі HBO.

У Twitter Axios з’явилася текстова версія фрагменту інтерв’ю. 

Журналіст: “Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи?”

Зеленський: “Трохи”.

Щоправда, з опублікованого фрагменту незрозуміло, чи стверджував Зеленський, що він “трохи” злий на Трампа, чи перепитував. Інтонація українського лідера неоднозначна.

Очевидно, що опублікований фрагмент розмови вирваний з контексту. Утім невідомо, яку саме ситуацію Зеленський та журналіст обговорювали перед цим. Повна версія інтерв’ю буде доступною у неділю, 31 січня.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував штурм будівлі Капітолія у Вашингтоні прихильниками Дональда Трампа, які хотіли зашкодити офіційному затвердженню Джо Байдена переможцем президентських виборів у США.