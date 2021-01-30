Президент України Володимир Зеленський розповів, що “трохи” злий на експрезидента США Дональда Трампа.

Про це він заявив в інтерв’ю програмі Axios на американському телеканалі HBO.

У Twitter Axios з’явилася текстова версія фрагменту інтерв’ю.

Журналіст: “Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи?”

Зеленський: “Трохи”.

Щоправда, з опублікованого фрагменту незрозуміло, чи стверджував Зеленський, що він “трохи” злий на Трампа, чи перепитував. Інтонація українського лідера неоднозначна.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Очевидно, що опублікований фрагмент розмови вирваний з контексту. Утім невідомо, яку саме ситуацію Зеленський та журналіст обговорювали перед цим. Повна версія інтерв’ю буде доступною у неділю, 31 січня.