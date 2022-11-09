У жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що жодних перемовин з Росією не буде, допоки крісло російського президента обійматиме Володимир Путін. Однак вже цього тижня українська влада трохи "пом'якшила" свою позицію щодо перемовин і більше не наполягає на тому, що перемовини будуть проводити з новим російським президентом. За даними ЗМІ, це відбулось після спілкування Зеленського з посадовцями США.

Про це повідомляє Politico.

На днях Зеленський озвучив п’ять умов для відновлення переговорів з Росією. Серед них – ті умови, про які він заявляв раніше, зокрема відновлення територіальної цілісності України, покарання за воєнні злочини та репарації.

Однак у цьому списку не було умови про те, що перемовини відбуватимуться лише з новим президентом Росії, а не Володимиром Путіним.

За словами одного з джерел, ця умова зникла зі списку після кількох днів переговорів між Києвом і Вашингтоном та особистого візиту до Зеленського радника з національної безпеки США Джейка Саллівана.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації президента США Джо Байдена, офіційні особи Сполучених Штатів прямо не сказали Зеленському та його помічникам в Україні змінити свою позицію, але передали, що Київ має продемонструвати свою готовність закінчити війну розумним і мирним шляхом.

“Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів прямо зараз. Ми навіть не вважаємо, що зараз правильний час, виходячи з того, що робить Росія. Але вони повинні продемонструвати готовність вирішити конфлікт, тому що ніхто не хоче, щоб цей конфлікт закінчився, більше, ніж Україна”, – сказав американський посадовець на умовах анонімності.

Рада національної безпеки США відмовилася коментувати цю історію, але вказала на зауваження Саллівана під час перебування в Києві минулого тижня.

Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, стверджував, що п’ять умов України є розумними, оскільки вони відповідають міжнародному праву та змушують Росію платити за свої порушення. Він також сказав, що Зеленський виглядає щирим у своїй пропозиції щодо мирних переговорів, якщо Путін налаштований серйозно.

Курт Волкер, спецпредставник з питань України в адміністрації Трампа, стверджує, що США не повинні публічно штовхати Київ за стіл переговорів. Принаймні зараз.

“Очевидно, що Путін не має наміру вести серйозні переговори або приймати ці умови. Путін сповнений рішучості продовжувати воювати та націлюватися на українські міста. Україні потрібно рішуче перемагати на місцях, повертати свою територію — і США повинні намагатися допомогти українцям зробити це якомога швидше”, — сказав він.