Про це розповідають #Букви.

Вже на самому початку пресмарафону, на 20-й хвилині він розмовляв із журналістом Савіком Шустером російською мовою, коли відповідав на питання щодо зриву спецоперації з затримання бойовиків ПВК “Вагнер”.

І це був не поодинокий випадок – що під час пресмарафону, що раніше.

Це траплялося, серед іншого:

Варто зазначити, що президент України під час виконання своїх повноважень, у публічному просторі має послуговуватися саме державною мовою. Тож під час інтерв’ю глава держави порушив норми статті 10 Конституції України в тлумачені, викладеному у рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року.

КСУ дійшов висновку про те, що положення абзацу 1 статті 10 Конституції України, за яким “державною мовою в Україні є українська мова”, треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом.

Тож публічний виступ Зеленського як президента України російською мовою є порушенням приписів статті 10 Конституції України. Аналогічної позиції дотримуються судді Великої Палати Верховного Суду.

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Раніше український державний російськомовний телеканал “Дом”, створений президентом Володимиром Зеленським для мовлення на окуповані території Донбасу і Криму, показав мапу, на якій тимчасово окупований Крим позначений частиною Росії.