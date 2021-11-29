Про це розповідають #Букви.
Вже на самому початку пресмарафону, на 20-й хвилині він розмовляв із журналістом Савіком Шустером російською мовою, коли відповідав на питання щодо зриву спецоперації з затримання бойовиків ПВК “Вагнер”.
І це був не поодинокий випадок – що під час пресмарафону, що раніше.
Це траплялося, серед іншого:
- 23 травня 2019 року на київському iForum-2019;
- 15 червня 2019 року на фестивалі “Вільний Маріуполь”;
- 5 липня 2019 року в Краматорську;
- 17 липня 2019 року в Миколаєві;
- 31 грудня 2020 року під час новорічного привітання.
- 5 лютого 2021 року у відеозверненні щодо запровадження санкцій стосовно телеканалів “112 Україна”, Newsone та ZIK;
- 20 квітня 2021 року у відеозверненні щодо безпекової ситуації в державі;
- з серпня 2021 року під час інтервʼю державному телеканалу “Дом”, який транслюється російською.
Варто зазначити, що президент України під час виконання своїх повноважень, у публічному просторі має послуговуватися саме державною мовою. Тож під час інтерв’ю глава держави порушив норми статті 10 Конституції України в тлумачені, викладеному у рішенні Конституційного Суду України № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 року.
КСУ дійшов висновку про те, що положення абзацу 1 статті 10 Конституції України, за яким “державною мовою в Україні є українська мова”, треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом.
Тож публічний виступ Зеленського як президента України російською мовою є порушенням приписів статті 10 Конституції України. Аналогічної позиції дотримуються судді Великої Палати Верховного Суду.
Раніше український державний російськомовний телеканал “Дом”, створений президентом Володимиром Зеленським для мовлення на окуповані території Донбасу і Криму, показав мапу, на якій тимчасово окупований Крим позначений частиною Росії.
- Державний телеканал “Дом”, створений для жителів тимчасово окупованих територій України — ОРДЛО та Криму, випустив сюжет про українських праворадикалів, які начебто сприяють російській пропаганді.