Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
По Вінниці ударили вісім ракет. Окупанти застосували “Гради” проти об’єкта інфраструктури міста та мирних людей. Поки НАТО відмовляється закрити повітряний простір над Україною — окупанти продовжують знищувати українську інфраструктуру та житлові будинки.
“Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною, закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми – люди, і це ваш гуманітарний обов’язок – захищати нас, захищати людей. І ви це можете”, – закликав Володимир Зеленський.
Зеленський зазначив, що наразі схоже, що західні лідери хочуть, щоб українців дуже повільно вбивали. Він додав, що, якщо Україні не нададуть хоча б літаки — відповідальність за вбивства мирного населення буде на політиках світу.
- Нагадаємо, близько 74% опитаних американців певні, що США та НАТО повинні закрити небо над Україною, аби захистити її від авіаударів з боку РФ.
- Російські загарбники укотре зірвали евакуацію мирних жителів Маріуполя.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські терористи заздалегідь планували бомбардувати міста та вбивати мирних людей. Їхні наміри підтвердили документи, плани та мапи полонених пілотів.
- Російський агресор продовжує вчиняти військові злочини. Окупанти обстріляли ядерну установку “Джерело нейтронів” Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” (ННЦ ХФТІ).
- 6 березня станом на 8:00 в низці областей України ситуація відносно спокійна. Водночас інші зазнали обстрілів та руйнувань.