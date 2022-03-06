Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

По Вінниці ударили вісім ракет. Окупанти застосували “Гради” проти об’єкта інфраструктури міста та мирних людей. Поки НАТО відмовляється закрити повітряний простір над Україною — окупанти продовжують знищувати українську інфраструктуру та житлові будинки.

“Ми повторюємо кожного дня: закрийте небо над Україною, закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми – люди, і це ваш гуманітарний обов’язок – захищати нас, захищати людей. І ви це можете”, – закликав Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що наразі схоже, що західні лідери хочуть, щоб українців дуже повільно вбивали. Він додав, що, якщо Україні не нададуть хоча б літаки — відповідальність за вбивства мирного населення буде на політиках світу.