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Зеленський зустрівся з Байденом у Глазго: про що говорили?

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом на полях кліматичного саміту у Глазго.

Вівторок, 2 листопада 2021, 13:50

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

“Під час розмови з Джозефом Байденом у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні”, – написав Зеленський.

Крім того, президент опублікував фото з американським колегою, а якому Байден та Зеленський потискають руку один одному.

Наразі Білий дім та Офіс президента не розкривають деталі зустрічі.

Напередодні американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Авторитетне американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Пентагон уважно стежить за Україною на тлі повідомлень про чергове стягування російських військ до кордону.

Нагадаємо, що 2 вересня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели зустріч в розширеному форматі та віч-на-віч. Вона тривала 2 години.

Теги: Володимир Зеленський, Війна на Донбасі, Джо Байден, США, Україна

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