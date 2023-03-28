Про це інформує пресслужба президента України.
Як повідомляється, зустріч пройшла на території Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС). Зеленський і Гроссі оглянули наслідки російських ракетних ударів по цьому об’єкту критичної інфраструктури, будівлі та енергетичне обладнання якого зазнали значних руйнувань.
Наголошено, що співрозмовники обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Глава держави подякував генеральному директору МАГАТЕ за підтримку в питаннях, пов’язаних із гарантуванням безпеки об’єктів ядерної енергетики в Україні.
Крім того, президент наголосив на постійному тиску, якого зазнає персонал Запорізької атомної станції від російських армійців. Він окремо акцентував на насильницькій паспортизації українських працівників з боку російських окупаційних сил, а також недотриманні ними правил безпеки на ЗАЕС.
Також додається, що Зеленський наголосив на важливості забезпечення постійної присутності представників МАГАТЕ на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС і зазначив, що це важливо для гарантування ядерної безпеки. До того ж, очільник держави додав, що першочергово важливо звільнити станцію від окупантів та відновити контроль української сторони над об’єктом.
“Без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу”, – зауважив Зеленський.
- Наступного тижня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі має відвідати Запорізьку АЕС.
- Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що остання резервна лінія електропередач напругою 330 кіловольтів (кВ) на Запорізькій АЕС, пошкоджена 1 березня внаслідок атаки військ РФ, й досі залишається відключеною та знаходиться на ремонті.
- 28 лютого глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо Запорізької АЕС в Україні, посилаючись на затримки ротації персоналу.