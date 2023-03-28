Президент України Володимир Зеленський27 березня у межах робочої поїздки до Запорізької області провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Про це інформує пресслужба президента України.

Як повідомляється, зустріч пройшла на території Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС). Зеленський і Гроссі оглянули наслідки російських ракетних ударів по цьому об’єкту критичної інфраструктури, будівлі та енергетичне обладнання якого зазнали значних руйнувань.

Наголошено, що співрозмовники обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС. Глава держави подякував генеральному директору МАГАТЕ за підтримку в питаннях, пов’язаних із гарантуванням безпеки об’єктів ядерної енергетики в Україні.

Крім того, президент наголосив на постійному тиску, якого зазнає персонал Запорізької атомної станції від російських армійців. Він окремо акцентував на насильницькій паспортизації українських працівників з боку російських окупаційних сил, а також недотриманні ними правил безпеки на ЗАЕС.

Також додається, що Зеленський наголосив на важливості забезпечення постійної присутності представників МАГАТЕ на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС і зазначив, що це важливо для гарантування ядерної безпеки. До того ж, очільник держави додав, що першочергово важливо звільнити станцію від окупантів та відновити контроль української сторони над об’єктом.