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Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

Під час зустрічі Володимир Зеленський подякував президенту Франції Емманюелю Макрону за підтримку України, висловлену під час виступу на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, а також за особисті зусилля у переговорах щодо візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

“У ці дні різних цинічних провокацій з боку Російської Федерації, фіктивних “референдумів” тощо такі чіткі сигнали від Франції, яка є нашим надійним партнером, дуже важливі для нас”, – зазначив президент України.

Також він наголосив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на псевдореферендуми, які проводить Росія на тимчасово окупованих територіях.

“Ми очікуємо як потужних санкцій у восьмому санкційному пакеті ЄС проти Росії, так і окремих чітких сигналів стосовно того, що буде, якщо Російська Федерація визнає ці штучні “референдуми”, – сказав Зеленський.

Крім того, він додав, що країни НАТО мають показати всьому світові, що вони гарантують безпеку будь-якій державі на Європейському континенті. А також наголосив на важливості посилення оборонної підтримки України.

“Для нас це сьогодні пріоритет. Поступ у відновленні нашої територіальної цілісності без сучасного озброєння неможливий. Тому я хочу окремо подякувати французькому уряду за ту допомогу, яка була всі ці місяці”, – заявив президент України.

Своєю чергою, Катрін Колонна зазначила: “Французький народ захоплюється сміливістю українського народу. Франція буде поруч з Україною так довго, як це буде необхідно”.