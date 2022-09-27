Сьогодні, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною, яка перебуває з візитом в Україні й заявив, що Україна очікує жорсткої реакції міжнародних партнерів на проведення псевдореферендумів.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

Під час зустрічі Володимир Зеленський подякував президенту Франції Емманюелю Макрону за підтримку України, висловлену під час виступу на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, а також за особисті зусилля у переговорах щодо візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

“У ці дні різних цинічних провокацій з боку Російської Федерації, фіктивних “референдумів” тощо такі чіткі сигнали від Франції, яка є нашим надійним партнером, дуже важливі для нас”, – зазначив президент України.

Також він наголосив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції міжнародних партнерів на псевдореферендуми, які проводить Росія на тимчасово окупованих територіях.

“Ми очікуємо як потужних санкцій у восьмому санкційному пакеті ЄС проти Росії, так і окремих чітких сигналів стосовно того, що буде, якщо Російська Федерація визнає ці штучні “референдуми”, – сказав Зеленський.

Крім того, він додав, що країни НАТО мають показати всьому світові, що вони гарантують безпеку будь-якій державі на Європейському континенті. А також наголосив на важливості посилення оборонної підтримки України.

“Для нас це сьогодні пріоритет. Поступ у відновленні нашої територіальної цілісності без сучасного озброєння неможливий. Тому я хочу окремо подякувати французькому уряду за ту допомогу, яка була всі ці місяці”, – заявив президент України.

Своєю чергою, Катрін Колонна зазначила: “Французький народ захоплюється сміливістю українського народу. Франція буде поруч з Україною так довго, як це буде необхідно”.