Сьогодні, 2 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником парламенту Португалії Аугушту Сантушем Сілвоюю. Сторони обговорили взаємодію на шляху інтеграції України в Європейський Союз і НАТО та першочергові потреби українських захисників.

Про це очільник держави написав в Telegram.

За словами Зеленського, початок переговорів про вступ до ЄС до кінця цього року стане потужним стимулом для українського суспільства та українських захисників, які вже понад 14 місяців стримують агресора.

“Сподіваємося, що уряд і парламент Португалії зможуть ухвалити необхідні рішення для посилення спроможностей українських захисників на передовій”, – йдеться в дописі.

Також президент висловив подяку парламенту та уряду Португалії за підтримку України з початку повномасштабного вторгнення, а також “суспільству Португалії, яке завдяки діям уряду й парламенту було об’єднане в підтримці нашої країни та людей. Це дуже важливий сигнал віри в Україну”, – прокоментував Зеленський.

Нагадаємо, що 1 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час розмови також узгоджено позиції напередодні саміту НАТО та інших міжнародних заходів.

До того ж 30 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Франції Емманюелем Макроном. Зокрема сторони обговорили першочергові потреби української армії на фронті.

Сторони також обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їх підтримки української формули миру. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу.