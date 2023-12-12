Перші кадри з будівлі, які опублікувало агентство Reuters, свідчать про те, що Зеленського супроводжували лідери демократів і республіканців у Сенаті Чак Шумер та Мітч МакКонелл.

CNN пише, що президент провів закриту зустріч із сенаторами.

Як повідомила у соцмережі X журналістка Ракель Мартін, Шумер назвав переговори із Зеленським «продуктивними» і наголосив, що «допомога потрібна швидко».

Видання BBC додає, що Зеленський нічого не сказав журналістам, а «лише коротко глянув на них». Проте Шумер після зустрічі повернувся, щоб «зробити кілька заяв». Він зазначив, що Зеленський сказав, що якщо отримає допомогу — зможе виграти війну.

«Він також чітко дав зрозуміти, що якщо ми програємо, Путін виграє. Це буде дуже небезпечно для Сполучених Штатів. З того місця, де я стояв, здавалося, що Зеленський отримав сприйнятливу аудиторію в Сенаті. Законодавці в Палаті, навіть ті, хто затримав допомогу, підтримували Україну», — сказав Шумер.

Як повідомив журналіст Голосу Америки Джефф Селдін, голова комітету Сенату з розвідки Марк Ворнер після зустрічі із Зеленським закликав США «дотримуватися своїх зобов’язань і ухвалити пакет заходів безпеки до кінця року».