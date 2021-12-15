Відповідна інформація розміщена на сайті пресслужби президента України.

Президент України подякував ФРН та Франції за підтримку на тлі військової загрози з боку Росії. Також Зеленський висловив вдячність за послідовні зусилля цих країн у межах Нормандського формату.

Усі сторони дійшли згоди в тому, що необхідно продовжувати перемовини в Нормандському форматі. І, що важливо, забезпечити виконання ухваленими чотирма сторонами на саміті в Парижі рішень.

Президенти України, Франції та канцлер Німеччини домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу в стабілізації ситуації на Донбасі.

Водночас закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи та розв’язання конфлікту дипломатичним шляхом.

“Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, попри тривалі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів”, – заявив Зеленський.