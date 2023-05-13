Зображення: www.president.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Президент Зеленський висловив подяку за послідовну позицію Італії щодо підтримки України у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності.

“На жаль, не маю часу, щоб потиснути руку кожному й кожній, обійняти, подякувати за ту підтримку, яку з першого дня повномасштабної агресії Італія надавала Україні, нашим людям, переміщеним особам, подякувати за таке тепле ставлення до українців”, – сказав глава держави.

А також подякував за комплексну допомогу, яку Україна отримує від Італії.

Зображення: www.president.gov.ua

Крім того, Володимир Зеленський висловив сподівання на подальшу всебічну підтримку з боку Італії. Він відзначив необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на країну-агресора, зокрема завдяки новим санкціям.

Лідери двох країн окремо обговорили зусилля України з метою відновлення миру на основі української “формули миру”.

“Високо ціную готовність Італії долучитися до реалізації нашої “формули миру”. Розраховую на участь Італії у Глобальному саміті миру, який буде проведено цього року”, – наголосив Володимир Зеленський.

Також  Зеленський високо оцінив підтримку Італією міжнародних зусиль щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні. Він окремо подякував за підтримку з боку Італії відповідної роботи Міжнародного кримінального суду, а також за участь у Керівній групі зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Зображення: www.president.gov.ua