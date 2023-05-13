Сьогодні, 13 травня, у межах офіційного візиту до Італії президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою українську "формулу миру" та необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Президент Зеленський висловив подяку за послідовну позицію Італії щодо підтримки України у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності.

“На жаль, не маю часу, щоб потиснути руку кожному й кожній, обійняти, подякувати за ту підтримку, яку з першого дня повномасштабної агресії Італія надавала Україні, нашим людям, переміщеним особам, подякувати за таке тепле ставлення до українців”, – сказав глава держави.

А також подякував за комплексну допомогу, яку Україна отримує від Італії.

Крім того, Володимир Зеленський висловив сподівання на подальшу всебічну підтримку з боку Італії. Він відзначив необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на країну-агресора, зокрема завдяки новим санкціям.

Лідери двох країн окремо обговорили зусилля України з метою відновлення миру на основі української “формули миру”.

“Високо ціную готовність Італії долучитися до реалізації нашої “формули миру”. Розраховую на участь Італії у Глобальному саміті миру, який буде проведено цього року”, – наголосив Володимир Зеленський.

Також Зеленський високо оцінив підтримку Італією міжнародних зусиль щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні. Він окремо подякував за підтримку з боку Італії відповідної роботи Міжнародного кримінального суду, а також за участь у Керівній групі зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.