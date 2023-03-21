21 березня президент Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті захисників України, які загинули під час оборони та звільнення від росіян села Мощун на Київщині. Він зазначив, що "дякує та вклоняється усім, хто брав і продовжує брати участь у звільненні наших земель".

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Президент віддав шану загиблим захисникам України біля пам’ятного знака “Янголам перемоги” в Мощуні.

Та наголосив, що український народ упродовж століть у різних битвах своєю звитягою доводив право називатися незламним народом незламної країни.

На його переконання, битва за Мощун стала одним із переломних моментів в історії сучасної України.

Я разом з усіма вами сьогодні тут, де рік тому відбувалися події такого масштабу й такого значення. Це битва за Мощун – невелике село, яке стало місцем великої відваги, великого подвигу наших великих людей. Ваших великих рідних і близьких. Невелике село біля Києва, що стало його великим щитом”, – заявив Зеленський.

Більш як два тижні поспіль у безупинних і важких боях українські воїни стримували ворожу навалу та знищували елітні підрозділи десантних військ РФ, морської піхоти.

Розгром російського угруповання, що наступало, в Мощуні став одним із поворотних моментів боротьби України за свою свободу й початком кінця ворога. А 21 березня 2022 року – важливий день, який додав нам віри й сили, день, коли ми почали звільнення своїх земель, почали гнати загарбників з України”.

Водночас рік тому наша країна не мала сучасних протиракетних систем, танків, проте, мала найголовнішу зброю – єдність мільйонів українців та їхню готовність захищати свій дім і свою державу.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять тих, хто зробив можливим визволення Київщини та інших українських територій ціною власного життя.

Глава держави передав ордени “Золота Зірка” Герою України майору Олександру Корнійчуку та дружині загиблого майора В’ячеслава Ходаківського, який був удостоєний звання Героя України посмертно.

Зеленський також вручив ордени й медалі військовослужбовцям Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України.

Своєю чергою, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що захист Мощуна впливав на стійкість всього району оборони столиці.