Відповідний указ зареєстровано на офіційному сайті ОП.
Раніше Микола Балан заявив, що після інциденту зі стріляниною на заводі “Південмаш” у Дніпрі вранці він написав рапорт міністру внутрішніх справ, а також клопотання перед президентом України щодо відставки та звільнення.
Водночас президент призначив Юрія Лебедя виконуючим обов’язки командувача Нацгвардії. Він обійматиме відповідну посаду, поки не буде призначено нового командувача НГУ.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував події у Дніпрі, де в ніч на 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук ймовірно відкрив вогонь по своїх товаришах по службі.
- Денис Монастирський прокоментував рапорт про звільнення командувача Національної гвардії України (НГУ) Миколи Балана.