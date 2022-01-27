Відповідний указ зареєстровано на офіційному сайті ОП.

Раніше Микола Балан заявив, що після інциденту зі стріляниною на заводі “Південмаш” у Дніпрі вранці він написав рапорт міністру внутрішніх справ, а також клопотання перед президентом України щодо відставки та звільнення.

Водночас президент призначив Юрія Лебедя виконуючим обов’язки командувача Нацгвардії. Він обійматиме відповідну посаду, поки не буде призначено нового командувача НГУ.