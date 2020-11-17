Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента.
“Звільнити Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, – йдеться в указі.
Тимчасово обов’язки глави Миколаївської ОДА виконуватиме Георгій Решетілов.
До слова, 11 листопада урядовці погодили звільнення Олександра Стадніка з посади глави Миколаївської ОДА за угодою сторін.
- У вівторок, 17 листопада, проросійські хакери зламали сайт Миколаївської обласної державної адміністрації. Кіберзлочинці, зокрема, розмістили на сайті ОДА прапор терористичної організації “ЛНР” та залишили глузливе повідомлення.