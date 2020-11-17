У вівторок, 17 листопада, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадніка.

Відповідний указ з’явився на сайті Офісу президента.

“Звільнити Стадніка Олександра Васильовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, – йдеться в указі.

Тимчасово обов’язки глави Миколаївської ОДА виконуватиме Георгій Решетілов.

До слова, 11 листопада урядовці погодили звільнення Олександра Стадніка з посади глави Миколаївської ОДА за угодою сторін.