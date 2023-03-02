Зеленський звільнив Лугову з посади начальниці військової адміністрації Херсона

Відповідне розпорядження опублікувала пресслужба Офісу президента.

“Звільнити Лугову Галину Леонідівну з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області”, – йдеться в документі.

До слова, причини звільнення не зазначено.

Іншим своїм розпорядженням глава держави зробив нове призначення на цю посаду. Відтепер адміністрацію очолюватиме Роман Мрочко.

“Призначити Мрочка Романа Миколайовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області”, – мовиться в іншому розпорядженні.

Довідка. Галина Лугова – українська управліниця, вчителька, організаторка освіти. Народилася 10 квітня 1976 у смт Антонівка на Херсонщині. Закінчила Херсонський державний університет. Працювала учителькою, директоркою Антонівської загальноосвітньої школи № 21 Херсонської міської ради.

Від 2015 – у політиці. У 2020 році стала секретаркою Херсонської міської ради. Начальниця Херсонської міської ВЦА від 21 вересня 2022.

Роман Мрочко народився у 1989 році. Закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. Працював в органах прокуратури з 2011 року.

З вересня по грудень 2014 року був заступником військового прокурора Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.

Також працював на посаді заступника військового прокурора Вінницького гарнізону Центрального регіону України.

З вересня 2015 по травень 2017 року перебував на посаді військового прокурора Луганського гарнізону сил АТО. Є колишнім заступником військового прокурора Південного регіону.