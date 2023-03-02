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Зеленський звільнив Лугову з посади начальниці військової адміністрації Херсона

2 березня президент України Володимир Зеленський розпорядився звільнити Галину Лугову з посади начальниці Херсонської міської військової адміністрації. Натомість призначив Романа Мрочка.

Четвер, 2 березня 2023, 19:51
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Відповідне розпорядження опублікувала пресслужба Офісу президента.

Джерело: Офіс президента

“Звільнити Лугову Галину Леонідівну з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області”, – йдеться в документі.

До слова, причини звільнення не зазначено.

Іншим своїм розпорядженням глава держави зробив нове призначення на цю посаду. Відтепер адміністрацію очолюватиме Роман Мрочко.

Джерело: Офіс президента

“Призначити Мрочка Романа Миколайовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області”, – мовиться в іншому розпорядженні.

Довідка. Галина Лугова – українська управліниця, вчителька, організаторка освіти. Народилася 10 квітня 1976 у смт Антонівка на Херсонщині. Закінчила Херсонський державний університет. Працювала учителькою, директоркою Антонівської загальноосвітньої школи № 21 Херсонської міської ради.
Від 2015 – у політиці. У 2020 році стала секретаркою Херсонської міської ради. Начальниця Херсонської міської ВЦА від 21 вересня 2022.

Роман Мрочко народився у 1989 році. Закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого. Працював в органах прокуратури з 2011 року.
З вересня по грудень 2014 року був заступником військового прокурора Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.
Також працював на посаді заступника військового прокурора Вінницького гарнізону Центрального регіону України.
З вересня 2015 по травень 2017 року перебував на посаді військового прокурора Луганського гарнізону сил АТО. Є колишнім заступником військового прокурора Південного регіону.

Теги: звільнення-призначення, Зеленський, Лкгова, ОВА, розпорядження, Херсон

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