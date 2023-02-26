Відповідний указ опублікували на сайті президента.

Москальова призначили на посаду після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

“Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади Командувача об’єднаних сил”, – йдеться в указі.

Едуард Москальов — український воєначальник, генерал-майор Збройних Сил України, командир оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса”. У 2022 році — командувач угруповання Об’єднаних сил Збройних Сил України, командир оперативно-тактичного угруповання на сході; раніше — начальник штабу — перший заступник командувача військ оперативного командування “Схід” Сухопутних військ Збройних Сил України. Учасник російсько-української війни.

У 2012 році очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ.

З 15 березня по 10 червня 2022 року — командувач Об’єднаних сил.

Від червня 2022 р. — командир оперативно-тактичного угруповання на східному фронті.

26 лютого 2023 року президент своїм указом № 113/2023 звільнений з посади Командувача об’єднаних сил.