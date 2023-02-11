Відповідний текст документа був опублікований на сайті президента.

“Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України”, — йдеться в повідомленні.

Раніше Дзюба обіймав посаду заступника командувача Нацгвардії з тилового забезпечення та завідував логістикою.

Нагадаємо, що Зеленський провів наради із представниками силових та оборонних структур. За його словами, зібрання стосувались різних напрямів. Зокрема йшлося про кадрову політику та взаємодії між державними інституціями.