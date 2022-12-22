В Ірані відповіли президенту України Володимиру Зеленському на заяву, що Тегеран допомагає РФ у війні, попередивши про обмежене "терпіння щодо безпідставних звинувачень".

Про це інформує CNN.

Речник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що у промові Зеленського з Капітолію США повторюються “звинувачення та непристойні заяви”.

Ми завжди поважали територіальну цілісність країн, включаючи Україну, і Зеленський повинен знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо безпідставних звинувачень обмежене, – йдеться в опублікованій заяві Канаані. – Зеленському варто повчитися на долі деяких лідерів країн, які розраховували на підтримку Америки, – зазначив речник.

У своїй промові в Конгресі США глава Української держави заявив, що сотні смертоносних безпілотників, надісланих Іраном до Росії, стали загрозою для “критичної інфраструктури”.

Минулого місяця уряд Ірану визнав, що відправив обмежену кількість безпілотників до Росії за кілька місяців до початку її повномасштабного вторгнення в Україну, але заперечив постачання військового обладнання для використання у війні в Україні.

Зеленський стверджував, що Росія “знайшла союзника” в Ірані.

Так один терорист знайшов іншого, – зазначив він. – Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по інших наших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз.

21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до США. У Вашингтоні, окрім зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, глава Української держави також виступив з промовою перед обома палатами Конгресу США.

Своєю чергою, президент США Джо Байден звернувся до українців. Він висловив захоплення їх звитягою та наголосив, що ми завжди можемо розраховувати на підтримку Сполучених Штатів.

Ви ніколи не залишитеся наодинці. Боротьба України є частиною чогось набагато більшого, – наголосив він.

Окрім цього, колишня держсекретарка Гілларі Клінтон назвала звернення президента України Володимира Зеленського до Конгресу “надзвичайним”, заявивши, що боротьба країни з російською агресією “довела, що це є дійсно хорошою інвестицією для Сполучених Штатів”.

Зауважимо, що адміністрація президента США Джо Байдена створила спеціальну групу, яка розслідуватиме, як до іранських дронів, які РФ використовує проти України, потрапили американські технології.

Своєю чергою, 20 грудня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану “передові військові компоненти” в обмін на іранські безпілотники, які вона вже отримала.