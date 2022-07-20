Про це йдеться на офіційному сайті Лондонського королівського товариства з розвитку знань про природу.

Відтак один із видів морської лілії має назву, яка звучить так само як прізвище президента України Володимира Зеленського. Все це завдяки польським палеонтологам на чолі з Маріушем Саламоном з Інститут досліджень Землі, які описали новий вид морської лілії за рештками віком близько 150 мільйонів років.

Тварина належить до ряду Comatulida. Представники цього таксону не мають “стебел” на дорослій стадії розвитку, як це характерно для типових морських лілій. Comatulida нині живуть на морському дні й на рифах у тропічних і помірних водах.

Новий вид належить до роду Ausichicrinites. Ця назва вшановує Вільяма І. Аусіча – фахівця з викопних голкошкірих. У статті зазначається, що видовий епітет “zelenskyyi” вшановує президента України Володимира Зеленського за його “мужність у захисті вільної України”.

Варто зазначити, що досліджена викопна рештка є досить таки епічною.

По-перше, вона добре збережена. По-друге, її виявлено у формації Антало в Ефіопії. І це перший представник голкошкірих юрського періоду, якого знайшли на африканському континенті.

Відкриття майже повної скам‘янілості Ausichicrinites zelenskyyi – це рідкість ще й через те, що зрідка представники цієї групи голкошкірих потрапляють до геологічного літопису у більш-менш цілісному вигляді.

Ще одним фактом, який вражає є те, що скам’янілість має ознаки старої травми. Тварина пережила напад, ймовірно, невдалу спробу поїдання її якимось хижаком. Вона втратила одну з десяти кінцівок. Проте сучасні голкошкірі добре відомі своїм дивовижним регенеративним потенціалом і можуть швидко й повністю відновити втрачені органи.

Ausichicrinites zelenskyyi демонструє ознаки відростання пошкодженого органу і це є першим прикладом регенерації, задокументованої у викопної морської лілії.

Довідка. Comatulida — ряд морських лілій. Представники цього ряду не мають стебел на дорослій стадії розвитку. Ротовий отвір розташований вгорі і знаходиться в оточенні п’яти променів. Comatulida живуть на морському дні і на рифах в тропічних і помірних водах.

Морські лілії — клас безхребетних тварин типу голкошкірих. Відомі з нижнього ордовику, найбільшого розквіту досягали у середньому палеозої. Живуть виключно в солоній воді. Зустрічаються в усіх регіонах світового океану включно з арктичними та антарктичними водами. Діапазон глибин, на яких можуть зустрічатись морські лілії, досить широкий, від мілководних ділянок до глибини 9700 м.

Палеонтологія — наука, яка вивчає вимерлі організми, намагається реконструювати за знайденими останками їхній зовнішній вигляд, біологічні особливості, способи живлення, розмноження і таке інше, а також відновити на основі цих відомостей хід біологічної еволюції. Палеонтологи досліджують не тільки останки власне тварин і рослин, але і їх сліди, що окам’яніли, відкинуті оболонки й інші свідчення їх існування.