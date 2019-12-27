Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє проводити аукціони з продажу енергії, виробленої з альтернативних джерел, через майданчик Prozorro.Продажі.

Про це повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Уряду прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Зелена” енергія буде продаватися через е-аукціони Prozorro.Продажі. Це стимулюватиме виробництво альтернативної енергії і дозволить знизити ціну на “чисту” енергію”, – зазначив він.

За словами Гончарука, сьогоднішнє рішення Кабміну також:

• створює умови для розвитку відновлюваної енергетики;

• дозволить залучати дешеві кредитні ресурси;

• сприятиме розвитку виробництва високотехнологічного обладнання на території України.

Гончарук уточнив, що в Кабміні планують перші “зелені” аукціони вже на квітень 2020 року.

Як поінформували в прес-службі Уряду, ключовими особливостями “зелених” аукціонів будуть:

• забезпечення добросовісної конкуренції серед їх учасників;

• збереження повної конфіденційності про учасників і подані ними заявки та цілковитої відкритості всіх відомостей після завершення процедури торгів;

• автоматичне формування електронною торговою системою протоколу про результати аукціонів і визначення переможців (що виключить вплив “людського” фактору);

• забезпечення громадського контролю за всім процесом проведення аукціону;

• зручність і простота для інвесторів (без використання паперових документів або фізичної присутності учасників на етапі підготовки і проведення аукціону).