Про це повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Уряду прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
“Зелена” енергія буде продаватися через е-аукціони Prozorro.Продажі. Це стимулюватиме виробництво альтернативної енергії і дозволить знизити ціну на “чисту” енергію”, – зазначив він.
За словами Гончарука, сьогоднішнє рішення Кабміну також:
• створює умови для розвитку відновлюваної енергетики;
• дозволить залучати дешеві кредитні ресурси;
• сприятиме розвитку виробництва високотехнологічного обладнання на території України.
Гончарук уточнив, що в Кабміні планують перші “зелені” аукціони вже на квітень 2020 року.
Як поінформували в прес-службі Уряду, ключовими особливостями “зелених” аукціонів будуть:
• забезпечення добросовісної конкуренції серед їх учасників;
• збереження повної конфіденційності про учасників і подані ними заявки та цілковитої відкритості всіх відомостей після завершення процедури торгів;
• автоматичне формування електронною торговою системою протоколу про результати аукціонів і визначення переможців (що виключить вплив “людського” фактору);
• забезпечення громадського контролю за всім процесом проведення аукціону;
• зручність і простота для інвесторів (без використання паперових документів або фізичної присутності учасників на етапі підготовки і проведення аукціону).
- В ніч на 5 листопада відбулося перше за всю історію України обмеження генерації “зелених” виробників.
- 25 квітня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт №8449-д, який дозволить проводити аукціони на ринку відновлюваної енергетики. Документ дає можливість не тільки знизити “зелений” тариф протягом 2020-2024 рр., а й створює рівні конкурентні умови для всіх гравців. #Букви спробували розібратися в тому, чому цей закон викликав такий бурхливий резонанс у ЗМІ та експертному середовищі.