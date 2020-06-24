Про це повідомляють #Букви з посиланням на коментарі під постом Корнієнко в Facebook.

Нагадаємо, глава партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.

Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. він підстрибне. викурить всі айкоси. Скаже: “Баба так, баба так”.

Корнієнко, який першим відреагував на публікацію відео, перепросив від себе і від імені Давида Арахамії “за фривольні слова”. Але при цьому зазначив, що запис змонтований, слова вирвані з контексту, і нічого з того, що звучало в розмові, не мало відношення до Ірини Аллахвердієвої.

Українці не повірили словам Корнієнка і написали гнівні коментарі під постом глави партії “Слуга народу”.

“Монтаж прямого ефіру”, “Ніякого монтажу там немає. Ось таке у вас ставлення і до України. Був би нормальною людиною склав би мандат. Жінки тебе тепер нормально поносити будуть, заслужено”, “Це пряма трансляція була, багато миколаївців чуло. Мені вас шкода. Як можна змонтувати прямий ефір? “,” Опач! вас знову не так зрозуміли, знову підступи ворогів. А може ви просто ні на що не здатні крім вульгарщини, про що і свідчить рік перебування при владі вас і вашого клоуна? Вже вчіть маршрут в Ростов? “,” Це заліт по повній. Саша, перевіряй мікрофони, поговорили так поговорили і президент з айкосами потрапив в ефір”, “Ніколи такого не було і ось знову, монтаж, монтаж один монтаж. Ну хоч би раз, хоч один з вас набрався б сміливості і сказав. Так, мої слова, моя переписка, так – обі*рався! Визнаю свою провину, міру, ступінь, глибину. Але взяти обі*ратися в штани і потім ще й сісти на це, тільки слуга народу здатний” , “ми тут вже голову зламали, чому “корабельна сосна”, “Олександр , Не могли б ви пояснити чим відрізняється “корабельна сосна” від “шлюпки портової”? Я впевнений, що тільки фахівець такого високого класу, як ви – випускник Трускавецької школи, можете пояснити цей складний філологічний аспект. Спасибі “,” А ваші дружини теж корабельні сосни?”, – йдеться в коментарі.

Варто відзначити, що не повірили в виправдання Корнієнка і ті, хто голосував за партію “Слуга народу”.

“Зелені вам пора на вихід, всім”, “Мені соромно перед знайомими за те, що я за вас агітував і голосував. Стояв 7 годин в черзі, що б змінити місце голосування. Пам’ятаю як люди виходили в двір після 8 години вечора (після екзит-полу) і раділи, були натхненні змінами. А тепер всі опускають голову і кажуть: “Так хто ж знав …”. Чесно, крик душі. Я не бот, та сторінка ліва, але через те що раз написав в групі про мера і на другий день викликали на роботу до директора і сказали, щоб був тихіше”, “Передайте, будь ласка, Зеленському, що він разом з вами і рештою зеленої команди вже за*бали всіх в країні. Давайте перевибори президента і Верховної Ради швидше, а то ще рік ви вашої влади країна не переживе”,” Вся країна завдяки вам дізналася, що наш славний лідер політичного світу стрибає, скурює айкоси та ще й сексист, та й, мабуть, дружині своїй зраджує, судячи з усього .. .. “,” Спасибі, спасибі за правду! “,” Які на *єр справи? .. Що ви зробили, крім відосіків, переслідування патріотів і безсоромного грабунку? Від ваших справ ми скоро без країни залишимося. Придурки! “,” Що, ку*ва, знову вас вирвало з контексту? Один розповідає про “штаб порятунку Києва” в ресторані “Велюр”, з блекджеком і повіями, другий замовляє аналтабу в Раду, третій, як корабельна сосна … Ку*висько, де ви все народилися … І всі ж, пики зелені”, – пишуть розгнівані українці.