Станом на 13:00 з Маріуполя по дорозі до міста Бердянськ вдалося виїхати більш як 160 приватних авто. Наразі маріупольці прямували до Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Відомо, що станом на 13:00 з Маріуполя по дорозі до міста Бердянськ вдалося виїхати понад 160 приватним авто. Маріупольці прямували згідно з раніше встановленим напрямком гуманітарного коридору за маршрутом: Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне – с. Портівське – смт Мангуш – Бердянськ – Токмак – Запоріжжя).

Станом на зараз відомо, що маріупольці, які виїхали на власних авто, вже проїхали Бердянськ та продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Також є підтвердження, що на даний час за встановленим гуманітарним коридором дотримується режим “тиші”.