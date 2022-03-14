Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
Відомо, що станом на 13:00 з Маріуполя по дорозі до міста Бердянськ вдалося виїхати понад 160 приватним авто. Маріупольці прямували згідно з раніше встановленим напрямком гуманітарного коридору за маршрутом: Маріуполь (виїзд в сторону с. Мелекіне – с. Портівське – смт Мангуш – Бердянськ – Токмак – Запоріжжя).
Станом на зараз відомо, що маріупольці, які виїхали на власних авто, вже проїхали Бердянськ та продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Також є підтвердження, що на даний час за встановленим гуманітарним коридором дотримується режим “тиші”.
“Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення, та допомоги щодо подальшого розміщення за адресою: Запоріжжя, вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку)”, – йдеться у повідомленні.
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