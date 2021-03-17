Про це повідомляють #Букви.

Йдеться про документ №2194. Це один із проєктів земельної реформи.

Він, серед іншого, передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.

Це означає передачу повноважень щодо керування землями на місця і фактичне скасування  цієї функції у Держгеокадастру.

До цього законопроєкту було подано 3128 пропозицій та поправок.

За два дні народні обранці встигли розглянути лише 346 правок, й жодна з них не була підтримана.Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Сьогодні розгляд документа супроводжувався низкою інцидентів.

Так, спочатку виник конфлікт між нардепом від “Слуги народу” Павлом Фроловим та депутатами від ОПЗЖ. Фролов з трибуни звинуватив представників “Батьківщини” та “Опозиційної платформи – За життя” у “поправочному терорі” (що не залишилося без реакції представників ОПЗЖ).

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Згодом у залі засідань ВР задимився пульт для голосування у секторі фракції “Голосу”. Через це у засіданні оголошували перерву, а нардепи жартували, що “перші сенсорні кнопки у ВР почали диміти  після сотень поправок за землю”.

Розгляд поправок до законопроєкту продовжиться завтра.

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Верховна Рада 17 березня

Фото: #Букви

  • 31 березня минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
  • У квітні його підписав президент України Володимир Зеленський. Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. При цьому, документом заборонено продаж державних та комунальних земель. А питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
  • У травні Конституційний суд України отримав подання від 48 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі.