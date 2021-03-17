Верховна Рада України вже два дні поспіль розглядає законопроєкт про "земельну децентралізацію". За цей час нардепи встигли пройти менш як 400 поправок із понад 3 тисяч.

Про це повідомляють #Букви.

Йдеться про документ №2194. Це один із проєктів земельної реформи.

Він, серед іншого, передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.

Це означає передачу повноважень щодо керування землями на місця і фактичне скасування цієї функції у Держгеокадастру.

До цього законопроєкту було подано 3128 пропозицій та поправок.

За два дні народні обранці встигли розглянути лише 346 правок, й жодна з них не була підтримана.

Сьогодні розгляд документа супроводжувався низкою інцидентів.

Так, спочатку виник конфлікт між нардепом від “Слуги народу” Павлом Фроловим та депутатами від ОПЗЖ. Фролов з трибуни звинуватив представників “Батьківщини” та “Опозиційної платформи – За життя” у “поправочному терорі” (що не залишилося без реакції представників ОПЗЖ).

Згодом у залі засідань ВР задимився пульт для голосування у секторі фракції “Голосу”. Через це у засіданні оголошували перерву, а нардепи жартували, що “перші сенсорні кнопки у ВР почали диміти після сотень поправок за землю”.

Розгляд поправок до законопроєкту продовжиться завтра.