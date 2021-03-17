Про це повідомляють #Букви.
Йдеться про документ №2194. Це один із проєктів земельної реформи.
Він, серед іншого, передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.
Це означає передачу повноважень щодо керування землями на місця і фактичне скасування цієї функції у Держгеокадастру.
До цього законопроєкту було подано 3128 пропозицій та поправок.
За два дні народні обранці встигли розглянути лише 346 правок, й жодна з них не була підтримана.
Сьогодні розгляд документа супроводжувався низкою інцидентів.
Так, спочатку виник конфлікт між нардепом від “Слуги народу” Павлом Фроловим та депутатами від ОПЗЖ. Фролов з трибуни звинуватив представників “Батьківщини” та “Опозиційної платформи – За життя” у “поправочному терорі” (що не залишилося без реакції представників ОПЗЖ).
Згодом у залі засідань ВР задимився пульт для голосування у секторі фракції “Голосу”. Через це у засіданні оголошували перерву, а нардепи жартували, що “перші сенсорні кнопки у ВР почали диміти після сотень поправок за землю”.
Розгляд поправок до законопроєкту продовжиться завтра.
- 31 березня минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
- У квітні його підписав президент України Володимир Зеленський. Законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. При цьому, документом заборонено продаж державних та комунальних земель. А питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
- У травні Конституційний суд України отримав подання від 48 народних депутатів щодо конституційності закону про ринок землі.