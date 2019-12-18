Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Батьківщина” “і “Опозиційна партія – “За життя” (ОПЗЖ) вимагають перенести засідання. Під час розданих матеріалів, а саме таблиці з поправками до законопроєкту про ринок землі, представники фракцій “ОПЗЖ” і “Батьківщина” висловили позицію щодо нелегітимності відповідного засідання і голосування, адже в таблиці біля кожної поправки зазначені рішення “прийнято” і “відхилено”, хоча голосування за відповідні поправки ще не відбулося.
Фото: Сергій Барбу/ “5 канал”
“Таблиця сьогодні роздана та, яка була роздана раніше, плюс додано ті поправки в таблицю для розгляду, які були проголосовані як комітетські та роздані комітетом. Вона на 99% зображає пропозиції, які були надані раніше”, – прокоментував голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.
Відзначимо, що 23, 24, 26, 27 грудня засідання аграрного комітету розпочнеться о 9:00.
Нагадаємо, глави депутатських груп і фракцій вирішили, що законопроєкт про відкриття ринку землі народні депутати розглядатимуть за повною процедурою, згідно з регламентом. Спочатку профільний комітет розгляне всі поправки до документа. Після цього проєкт закону віддадуть на вивчення народних обранців, для цього у них буде десять днів. І після цього документ може з’явитися в порядку денному Верховної Ради.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.
- Після відкриття в Україні ринку землі громадянам Росії буде заборонено її купувати. Крім того, буде передбачено механізм спецконфіскаціі на користь держави.
- У партії “Слуга народу” підтримують проведення референдуму з питання відкриття ринку землі в Україні для іноземців. Також буде істотно зменшено поріг концентрації землі в одних руках (з 200 тис. га до 20 тис. га).