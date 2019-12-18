На засіданні аграрного комітету з приводу законопроєкту про введення ринку землі народним депутатам роздали документи з позначками, які правки треба підтримати.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Батьківщина” “і “Опозиційна партія – “За життя” (ОПЗЖ) вимагають перенести засідання. Під час розданих матеріалів, а саме таблиці з поправками до законопроєкту про ринок землі, представники фракцій “ОПЗЖ” і “Батьківщина” висловили позицію щодо нелегітимності відповідного засідання і голосування, адже в таблиці біля кожної поправки зазначені рішення “прийнято” і “відхилено”, хоча голосування за відповідні поправки ще не відбулося.

Фото: Сергій Барбу/ “5 канал”

“Таблиця сьогодні роздана та, яка була роздана раніше, плюс додано ті поправки в таблицю для розгляду, які були проголосовані як комітетські та роздані комітетом. Вона на 99% зображає пропозиції, які були надані раніше”, – прокоментував голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

Відзначимо, що 23, 24, 26, 27 грудня засідання аграрного комітету розпочнеться о 9:00.

Нагадаємо, глави депутатських груп і фракцій вирішили, що законопроєкт про відкриття ринку землі народні депутати розглядатимуть за повною процедурою, згідно з регламентом. Спочатку профільний комітет розгляне всі поправки до документа. Після цього проєкт закону віддадуть на вивчення народних обранців, для цього у них буде десять днів. І після цього документ може з’явитися в порядку денному Верховної Ради.