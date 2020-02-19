Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні розглянула 649 правок до законопроєкту про запуск ринку землі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Всього в документі 4018 правок. Відтак, нардепи поки розглянули близько 16 % правок.

За результатами голосування всі правки сьогодні були відхилені. Вони стосувалися: концентрації землі у однієї фізичної особи; заборони внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств; передачі у власність шляхом продажу до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму з купівлі-продажу земель; сукупної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які не підлягають приватизації, в межах однієї об’єднаної територіальної громади та інших положень документа.

Варто зазначити, що під час розгляду правок ряд нардепів із опозиційних політичних сил періодично скандували “Референдум!” (маючи на увазі проведення референдуму про запуск ринку землі).

Раніше парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до прийняття.

У законопроєкті були враховані такі основні правки:

– купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади та українські компанії, засновані українцями;

– допуск іноземців як засновників компаній може вирішуватися тільки на референдумі;

– встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;

– власниками землі також можуть стати банки, якщо отримають землю в якості застави. Протягом двох років вони будуть зобов’язані продати такі ділянки на аукціонах;

– ціна землі не може бути нижче нормативного грошового оцінювання.