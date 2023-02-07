Землетрус магнітудою 7,8 бала, який стався в Туреччині та Сирії, ймовірно, один із найсмертоносніших за це десятиліття, з розривом понад 100 км (62 милі) між Анатолійською та Аравійською плитами.

Про це інформує Reuters.

Сейсмологи пояснили, що сталося під поверхнею землі та чого варто очікувати після землетрусу.

Відтак, за даними науковців, епіцентр знаходився приблизно у 26 км на схід від турецького міста Нурдагі на глибині близько 18 км на Східноанатолійському розломі. Землетрус поширився на північний схід, завдавши руйнувань центральній частині Туреччини та Сирії.

Протягом 20-го століття Східноанатолійський розлом не викликав значної сейсмічної активності.

“Якби ми керувалися просто (великими) землетрусами, зафіксованими сейсмометрами, це виглядало б більш-менш порожнім”, — сказав почесний науковий співробітник британської геологічної служби Роджер Муссон.

За даними Геологічної служби США, з 1970 року в цьому районі було зареєстровано лише три землетруси силою вище 6, 0 бала за шкалою Ріхтера. Але в 1822 році в цьому регіоні стався землетрус магнітудою 7,0 бала, який забрав життя близько 20 тисяч осіб.

Щодо потужності землетрусу, то науковці пояснили, що у середньому за рік буває менш ніж 20 землетрусів магнітудою понад 7,0 бала, що свідчить про те, що землетрус, який стався у понеділок – це серйозна загроза.

За словами голови Інституту зменшення ризиків і катастроф Лондонського університетського коледжу Джоанни Фор Уокер, у порівнянні з землетрусом 6,2 бала, який стався в центральній Італії у 2016 році й забрав життя близько 300 осіб, землетрус у Туреччині та Сирії вивільнив у 250 разів більше енергії.

Науковці зазначили, що лише два найбільш смертоносних землетруси з 2013 по 2022 рік були такої ж величини, як землетрус, що стався у понеділок в Туреччині та Сирії.

Науковці розповіли, що східноанатолійський розлом є зсувним. У таких розломах тверді кам’яні плити штовхають одна одну, накопичуючи напругу. Потім одна з них зісковзує, вивільняючи величезну кількість напруги, яка може спричинити землетрус.

Розлом Сан-Андреас у Каліфорнії є, мабуть, найвідомішим зсувним розломом у світі, і вчені попереджають, що катастрофічний землетрус давно назрів.

Початковий розрив землетрусу в Туреччині та Сирії почався на відносно невеликій глибині.

“Поштовхи на поверхні землі були сильнішими, ніж під час глибшого землетрусу такої ж магнітуди в джерелі”, – сказав планетарний геофізик із відкритого університету у Великій Британії Девід Ротері.

За інформацією Reuters, через одинадцять хвилин після першого землетрусу в регіоні стався повторний поштовх магнітудою 6,7 бала. Через кілька годин стався землетрус магнітудою 7,5, а вдень – ще один поштовх магнітудою 6,0 бала

“Те, що ми зараз бачимо, полягає в тому, що активність поширюється на сусідні розломи. Ми очікуємо, що сейсмічність триватиме деякий час”, — сказав Муссон.

А також додав, що землетруси подібної сили в населених пунктах забрали життя тисяч людей. Землетрус магнітудою 7,8 бала у Непалі у 2015 році забрав майже 9000 життів. Він наголосив, що холодна зимова погода означає, що люди, які опинилися під завалами, мають менше шансів, щоб вижити.