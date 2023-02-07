Про це інформує Reuters.
Сейсмологи пояснили, що сталося під поверхнею землі та чого варто очікувати після землетрусу.
Відтак, за даними науковців, епіцентр знаходився приблизно у 26 км на схід від турецького міста Нурдагі на глибині близько 18 км на Східноанатолійському розломі. Землетрус поширився на північний схід, завдавши руйнувань центральній частині Туреччини та Сирії.
Протягом 20-го століття Східноанатолійський розлом не викликав значної сейсмічної активності.
“Якби ми керувалися просто (великими) землетрусами, зафіксованими сейсмометрами, це виглядало б більш-менш порожнім”, — сказав почесний науковий співробітник британської геологічної служби Роджер Муссон.
За даними Геологічної служби США, з 1970 року в цьому районі було зареєстровано лише три землетруси силою вище 6, 0 бала за шкалою Ріхтера. Але в 1822 році в цьому регіоні стався землетрус магнітудою 7,0 бала, який забрав життя близько 20 тисяч осіб.
Щодо потужності землетрусу, то науковці пояснили, що у середньому за рік буває менш ніж 20 землетрусів магнітудою понад 7,0 бала, що свідчить про те, що землетрус, який стався у понеділок – це серйозна загроза.
За словами голови Інституту зменшення ризиків і катастроф Лондонського університетського коледжу Джоанни Фор Уокер, у порівнянні з землетрусом 6,2 бала, який стався в центральній Італії у 2016 році й забрав життя близько 300 осіб, землетрус у Туреччині та Сирії вивільнив у 250 разів більше енергії.
Науковці зазначили, що лише два найбільш смертоносних землетруси з 2013 по 2022 рік були такої ж величини, як землетрус, що стався у понеділок в Туреччині та Сирії.
Науковці розповіли, що східноанатолійський розлом є зсувним. У таких розломах тверді кам’яні плити штовхають одна одну, накопичуючи напругу. Потім одна з них зісковзує, вивільняючи величезну кількість напруги, яка може спричинити землетрус.
Розлом Сан-Андреас у Каліфорнії є, мабуть, найвідомішим зсувним розломом у світі, і вчені попереджають, що катастрофічний землетрус давно назрів.
Початковий розрив землетрусу в Туреччині та Сирії почався на відносно невеликій глибині.
“Поштовхи на поверхні землі були сильнішими, ніж під час глибшого землетрусу такої ж магнітуди в джерелі”, – сказав планетарний геофізик із відкритого університету у Великій Британії Девід Ротері.
За інформацією Reuters, через одинадцять хвилин після першого землетрусу в регіоні стався повторний поштовх магнітудою 6,7 бала. Через кілька годин стався землетрус магнітудою 7,5, а вдень – ще один поштовх магнітудою 6,0 бала
“Те, що ми зараз бачимо, полягає в тому, що активність поширюється на сусідні розломи. Ми очікуємо, що сейсмічність триватиме деякий час”, — сказав Муссон.
А також додав, що землетруси подібної сили в населених пунктах забрали життя тисяч людей. Землетрус магнітудою 7,8 бала у Непалі у 2015 році забрав майже 9000 життів. Він наголосив, що холодна зимова погода означає, що люди, які опинилися під завалами, мають менше шансів, щоб вижити.
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