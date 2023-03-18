Сьогодні біля узбережжя Еквадору відбувся землетрус магнітудою 6,9 бала за шкалою Ріхтера.

Про це інформує Reuters.

Землетрус стався у прибережному регіоні Гуаяс з епіцентром приблизно за 80 км на південь від Гуаякіля, другого за величиною міста Еквадору.

Як повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), землетрус стався на глибині 10 кілометрів (6,21 милі). Повідомлень про те, що землетрус міг спровокувати цунамі, немає.

Місцева влада повідомляє, що постраждали кілька людей.

Свідки землетрусу публікують відео, де видно його наслідки: