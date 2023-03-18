Про це інформує Reuters.
Землетрус стався у прибережному регіоні Гуаяс з епіцентром приблизно за 80 км на південь від Гуаякіля, другого за величиною міста Еквадору.
Як повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), землетрус стався на глибині 10 кілометрів (6,21 милі). Повідомлень про те, що землетрус міг спровокувати цунамі, немає.
Місцева влада повідомляє, що постраждали кілька людей.
Свідки землетрусу публікують відео, де видно його наслідки:
- Унаслідок останніх землетрусів у Туреччині та Сирії кількість жертв вже перевищила 50 000 осіб.
- Протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.
- Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.
- Окрім цього, у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у регіоні.