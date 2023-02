Землетрус магнітудою 7,8 бала: кількість жертв у Туреччині та Сирії зросла до понад 1200 осіб

Про це інформує The Guardian.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в країні загинули 912 людей, 5383 зазнали поранень. За його словами, влада не може передбачити, наскільки може зрости кількість жертв, оскільки пошуково-рятувальні операції тривають. Нині допомогу запропонували 45 країн.

Breaking ⚡️⚡️Back to back two more #earthquake s M7.8 and M6, jolts central #Turkey and ##Syria causing huge catastrophe to the already badly effected earthquakes. Reportedly more thn 2000 people dead. Billions worth of infrastructure destroyed. pic.twitter.com/ZS5Wf6bmjs

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 6, 2023