За офіційними даними, загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії в результаті нічного землетрусу магнітудою 7,8 бала перевищила 1200 осіб.

Про це інформує The Guardian.









Землетрус магнітудою 7,8 бала: кількість жертв у Туреччині та Сирії зросла до понад 1200 осіб // 5 фото

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в країні загинули 912 людей, 5383 зазнали поранень. За його словами, влада не може передбачити, наскільки може зрости кількість жертв, оскільки пошуково-рятувальні операції тривають. Нині допомогу запропонували 45 країн.

Breaking ⚡️⚡️Back to back two more #earthquake s M7.8 and M6, jolts central #Turkey and ##Syria causing huge catastrophe to the already badly effected earthquakes. Reportedly more thn 2000 people dead. Billions worth of infrastructure destroyed. pic.twitter.com/ZS5Wf6bmjs — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 6, 2023

Своєю чергою, державне інформаційне агентство Сирії повідомило про понад 320 загиблих у країні та понад 1000 поранених. Служба порятунку “White helmets” також зазначила, що 147 людей загинули і понад 340 отримали поранення в районах, де вона працює. Додавши, що це навряд чи було включено до офіційних державних цифр.

A new #earthquake of the magnitude 7.8 occurred in #Turkey News Reporter Running and Screaming #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/5sRtxaBB3Q — Amit Sahu (@amitsahujourno) February 6, 2023

Вважається, що сотні людей все ще залишаються під завалами. Епіцентр підземних поштовхів знаходився поблизу міста Газіантеп у Туреччині. Наголошено, що землетрус відчували аж на Кіпрі.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, посольство України у Туреччині перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих внаслідок землетрусу, який стався сьогодні. Відкрито дві гарячі лінії: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.

Також родичі в Україні можуть звертатися на гарячу лінію МЗС: +380 44 238 15 88.