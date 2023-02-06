Про це інформує The Guardian.

  • Землетрус магнітудою 7,8 бала: кількість жертв в Туреччині та Сирії зросла до понад 1200 осіб

    Фото: Getty images

  • Землетрус магнітудою 7,8 бала: кількість жертв в Туреччині та Сирії зросла до понад 1200 осіб

  • Землетрус магнітудою 7,8 бала: кількість жертв в Туреччині та Сирії зросла до понад 1200 осіб

  • Землетрус магнітудою 7,8 бала: кількість жертв в Туреччині та Сирії зросла до понад 1200 осіб

  • Землетрус магнітудою 7,8 бала: кількість жертв в Туреччині та Сирії зросла до понад 1200 осіб

Землетрус магнітудою 7,8 бала: кількість жертв в Туреччині та Сирії зросла до понад 1200 осіб // 5 фото

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в країні загинули 912 людей, 5383 отримали поранення. За його словами, влада не може передбачити, наскільки може зрости кількість жертв, оскільки пошуково-рятувальні операції тривають. Нині допомогу запропонували 45 країн.

Державне інформаційне агентство Сирії повідомило про понад 320 загиблих у країні та понад 1000 поранених. Служба порятунку “White helmets” також зазначила, що 147 людей загинули і понад 340 отримали поранення в районах, де вона працює. Додавши, що це навряд чи було включено до офіційних державних цифр.

Вважається, що сотні людей все ще залишаються під завалами. Епіцентр підземних поштовхів знаходився поблизу міста Газіантеп у Туреччині. Наголошено, що землетрус відчували аж на Кіпрі.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, посольство України у Туреччині перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих внаслідок землетрусу, який стався сьогодні. Відкрито 2 гарячі лінії: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.

Також родичі в Україні можуть звертатися на гарячу лінію МЗС: +380 44 238 15 88.