Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Землетрус трапився на філіппінському острові Лусон. Його епіцентр зафіксовано за 11 км на південний схід від міста Долорес. Він відбувся відносно невеликій глибині – 10 км. Стався частковий обвал будівлі лікарні в провінції Абра.

Землетрус відчувався у столиці Манілі. Було евакуйовано декілька будівель, додало Reuters.

Найбільших руйнувань зазнала провінція Абра. У ній пошкоджено 173 будівлі та зафіксовано 58 випадків зсуву ґрунту. Даних про загиблих у лікарні немає.

Міністр внутрішніх справ Філіппін Бенджамін Абалос зазначив, що двоє людей стали жертвами в провінції Бенге, одна — в провінції Абра, ще одна людина загинула в іншій. Найбільше постраждали в Абрі — 44 людини.