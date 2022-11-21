Щонайменше 162 людини загинули після землетрусу магнітудою 5,6 на індонезійському острові Ява. Катаклізм викликав зсуви ґрунту й обвал будівель.

Про це інформує The Guardian.

Згідно з даними геологічної служби США, епіцентр поштовхів був у регіоні Чіанджур провінції Західна Ява на глибині 10 км.

Рідван Каміль, губернатор Західної Яви, сказав, що зараз відомо про 162 убитих. Більшість загиблих були дітьми та студентами, які тоді перебували в навчальних закладах.

У місцевій лікарні, переповненій кількістю жертв, поранені лікувалися зовні, деякі лежали на матрацах чи ковдрах землі, коли їм давали кисневі маски і крапельниці.

Генерал Сухаріанто, голова Національного агентства боротьби зі стихійними лихами (BNPB), сказав, що прилегла лікарня Саянг не має електрики після землетрусу, що перешкоджає наданню повноцінної медичної допомоги жертвах стихії.

Повідомлялося про кілька зсувів по всьому Чіанжуру – десятки будівель було пошкоджено, серед них ісламська школа-інтернат, лікарня та інші громадські об’єкти.

Інформація про масштаби жертв та збитків досі поповнюється.